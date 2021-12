Robert Lewandowski: "Zuur en onbevredigd gevoel na Ballon d'Or"

Lewandowski zag vanaf de eerste rij hoe Lionel Messi in Parijs zijn zevende Gouden Bal in ontvangst mocht nemen. De Poolse spits van Bayern München was nochtans de topfavoriet, maar moest vrede nemen met een troostprijs, die van Spits van het Jaar.

In de Poolse pers heeft Lewandowski voor het eerst gereageerd. Hij bevestigde zijn ontgoocheling. "Bij het horen van de resultaten was ik natuurlijk triestig", legde Lewandowski uit.

"Ik was blij dat er op dat moment niet meteen een wedstrijd was. Je bent er zo dichtbij. Dat is zuur. Het geeft een onbevredigd gevoel. Maar ik respecteer Lionel Messi en zijn prestaties natuurlijk enorm. Alleen al het feit dat ik met hem kan concurreren, bewijst welk niveau ik gehaald heb. Daar ben ik heel trots op."

De topscorer in de Bundesliga moest tevreden zijn met de trofee voor Spits van het Jaar, die voor het eerst werd uitgereikt. Lewandowski scoorde 53 keer voor Bayern sinds de start van 2021 tot het moment waarop de trofee werd uitgereikt. Toch kwam hij 33 punten te kort om Messi te kloppen.

Messi verwees bij het ontvangen van de trofee naar de prestaties van Lewandowski. "Hij verdiende een Ballon d'Or voor zijn prestaties in 2020", zei de Argentijn. "Daar was iedereen het over eens. Hopelijk geeft France Football hem die trofee alsnog."

"Ik ben niet heel enthousiast om de prijs van 2020 te krijgen. Ik ben er zeker niet op gefixeerd. Ik hoop dat zijn verklaring oprecht is en dat het niet zomaar loze woorden zijn."