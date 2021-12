Onze Formule 1-volger: "De F1 is failliet. Lang leve de F1"

Voor de autosportliefhebbers kan het niet snel genoeg zondagnamiddag zijn. Dan valt in Abu Dhabi het doek over een Formule 1-seizoen om duimen en vingers bij af te likken. Onze reporter Sammy Neyrinck telt ook af naar de apotheose, maar is niet blind voor wat we de voorbije maanden gezien hebben. Lees hier zijn column.

Heeft u de voorbije weken ook zo genoten van het kroonjuweel in de autosport? Vanaf de eerste Grote Prijs zag het er naar uit dat deze jaargang wel eens extreem spannend zou kunnen worden. Met finaal een titanenstrijd tussen een zevenvoudige titelverdediger en een twaalf jaar jongere uitdager. Ik droomde, niet altijd even stiekem in mijn commentaar op radio en tv, van het scenario dat het doek pas zou vallen in de allerlaatste race van het jaar. En zo zal nu geschieden. Met twee verschillende laagvliegers die mekaar hopelijk binnen de grenzen van het toelaatbare zullen bekampen. Dat laatste is al dagen voer voor discussie, of toch zeker voer voor toogpraat, want dat mag gelukkig nog steeds.

Klassenverschil

Ja, we moeten hier volop van genieten, hoor ik u luidop denken. Dat gebeurt ook. Massaal. Maar wat we vooral niet mogen doen, is ons blindstaren op wat we in dit bijna voorbije jaar allemaal te zien hebben gekregen in de Formule 1. Van alle GP's werden er maar vier niet gewonnen door de heren Verstappen of Hamilton. Vier. De eerste was Sergio Pérez, ploegmaat van Verstappen bij Red Bull-Honda. Daarna volgden Esteban Ocon (Alpine-Renault), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) en op de valreep Valtteri Bottas, de afscheidnemende waterdrager bij Mercedes. En alle vier dankzij een uitschuiver of een lekke band van de twee gekende titelkandidaten. En misschien ook omdat de kleinere renstallen op den duur de focus hebben verlegd naar volgend seizoen. Conclusie: het klassenverschil is gewoon te groot.

Wat we vooral niet mogen doen, is ons blindstaren op wat we in dit bijna voorbije jaar allemaal te zien hebben gekregen in de Formule 1. Sammy Neyrinck

Spankracht

Sinds de eerste officiële titelstrijd in 1950 zijn er per decennium gemiddeld vier wereldkampioenschappen geëindigd met een verschil van vijf WK-punten of minder tussen de nummer één en zijn eerste achtervolger. En in die twintig jaar dat ik deze topsport professioneel van nabij tracht te volgen, viel acht keer de beslissing in de slotrace. De voorbije tien jaar gebeurde dat maar twee keer. Dat is gewoon te weinig. En toch. Nog nooit ben ik zo vaak - op coronaveilige afstand - aangesproken over de F1 als nu. Wie wordt het? Wie verdient het? Op de eerste vraag weiger ik te antwoorden. Op de tweede zeg ik steevast: allebei. Maar het liefst van al had ik nog wat meer titelpretendenten aan het werk gezien, en om te beginnen al wat meer kandidaat-winnaars. Vooral in de breedte kan er nog aan spankracht gewonnen worden.

De twee tenoren staken er met kop en schouders bovenuit.

Vierkant

Met een jaarlijkse prijzenpot van bijna een miljard euro blijft de F1 een aparte sociëteit vol intrige en spionage. Een circus met achterpoortjes en ontelbaar veel mazen in het net. Er zijn veel te veel regels waardoor er veel te weinig nog echt kan worden geracet. En dan heb ik nog niet eens over de wedstrijdleiding zelf die, geef toe, te vaak vierkant draait. Bahrein. Sir Lewis Hamilton zoekt 29 keer in bocht vier de limieten van het circuit op. Geen straf. Silverstone. Lewis dwingt Max richting de bandenmuur. Geen straf. Lewis wel op het matje in Brazilië voor z’n illegale achtervleugel. Een straf voor Verstappen in Qatar, pas twee uur voor de start. De koehandel met bestraffingen in Saudi-Arabië. Om nog maar te zwijgen over de wrange nasmaak na wat er allemaal misliep in een kletsnat Francorchamps.

Er zijn veel te veel regels waardoor er veel te weinig nog echt kan worden geracet. Sammy Neyrinck

Nivellering

De F1 heeft dringend een renaissance nodig. En de eeuwige optimist in mij zegt me dat dit kan, zeker na een fictief faillissement. De eerste drastische koerswijziging in 40 jaar tijd, zo wordt de Formule 1 anno 2022 alvast op papier aangekondigd. Van de nieuwe reglementswijzigingen na nieuwjaar wordt er echt wel veel verwacht en tegelijk bestaat er de vrees voor een zoveelste nivellering. Zeker wanneer er per team uitzonderingen mogen blijven bestaan binnen de nog scherpere budgetlimiet. Maar met een compleet hertekend koetswerk, zonder Drag Reduction System of kortweg DRS, zouden de bolides dan weer nog meer inhaalmogelijkheden verkrijgen. De gedachte leeft ook om het aantal sprintwedstrijden te verhogen. En zo zijn er nog meer van dat soort wilde ideeën. Soit. Zolang zondag de beste moge winnen. De F1 is failliet. Lang leve de F1.

Sammy Neyrinck