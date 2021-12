Novak Djokovic zit in Servische selectie voor ATP Cup in Sydney, dus toch gevaccineerd (?)

Tot nu waren er twijfels over de deelname van Djokovic aan de Australian Open in Melbourne (17-30 januari), hij draagde daar zelf toe bij. De Serviër nam in het verleden een publiek standpunt in tegen vaccinatie en wilde ook niet zeggen of hij gevaccineerd was.



Dat heeft hij nog altijd niet gedaan, maar door zijn selectie lijkt die vaccinatie wel een feit. Want anders mag je in Australië niet gaan tennissen.

Djokovic won al 9 keer in Melbourne en is er ongeslagen sinds 2019. Hij kan er alleen recordhouder worden qua grandslamtitels. Nu staat zijn teller samen met die van Roger Federer en Rafael Nadal op 20.