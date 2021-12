Jumbo-Visma bevestigt komst Benoot: "Allerbeste versie van mezelf worden"

Benoot lag bij DSM nog een jaar onder contract. Eerder vandaag bevestigde het WorldTour-team dat de twee partijen niet langer met mekaar door zouden gaan volgend seizoen.

Jumbo-Visma was er als de kippen bij om Benoot aan zijn (voorjaars)kern toe te voegen. Kopman Wout van Aert heeft er dus een landgenoot bij. Benoot en Van Aert konden het voor het WK in Leuven al uitstekend met mekaar vinden op stage in Spanje.

Benoot ondertekende bij Jumbo-Visma een contract tot eind 2023. "Hier kan ik nog een volgende stap zetten", zegt hij op de website van zijn nieuwe team.

"De voorbije jaren keek ik op naar deze ploeg. Ik ken al een paar jongens en weet dus hoe er gewerkt wordt. De professionele aanpak spreekt me heel erg aan. Ik hoop dat ik bij Jumbo-Visma de allerbeste versie van mezelf kan worden. Ik wil graag een bepalende rol spelen in de finales van grote wedstrijden, voor mezelf of voor een kopman."

Benoot is na Christophe Laporte, Rohan Dennis en Tosh Van der Sande al de vierde grote nieuwkomer bij Jumbo-Visma. De Gentenaar werd in zijn eerste Ronde Van Vlaanderen meteen 5e in 2015, drie jaar later won hij de Strade Bianche. Na zijn vertrek richting Sunweb/DSM liet Benoot zich vooral zien in rittenwedstrijden, met een 2e en 5e plaats in Parijs-Nice als uitschieters.