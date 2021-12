IOC over China: "Politiek systeem veranderen? Geen macht, geen opdracht"

"We zijn ook in gesprek met Chinese sportorganisaties en officiële instanties. En ik kan verzekeren dat alle aspecten van deze zaak worden besproken met de Chinezen."

Het IOC had al twee keer contact met de Chinese, rond wie het mysterie intact blijft. "In de twee gesprekken toonde ze zich dankbaar dat we contact met haar zochten", zei Bach in aanloop naar de Raad van Bestuur van het IOC, die deze week samenkomt.

"Spelen staan boven alle andere conflicten"

Het interview met Bach werd afgenomen vlak voordat de Verenigde Staten een diplomatieke boycot van de Winterspelen (4-20 februari 2022) hadden afgekondigd vanwege bezorgdheid over de mensenrechten.

Het IOC kreeg in het verleden al de nodige kritiek omdat het comité zich niet zou uitspreken tegen de mensenrechtenschendingen in China.

Bach voert echter aan dat het voor het IOC lastig is om de politieke situatie in een land, in dit geval China, te veranderen. "De Spelen hebben de opdracht de wereld te verenigen in een sportieve en vreedzame competitie, en boven alle andere conflicten te staan, ongeacht waar ze plaatsvinden."

"De Spelen in Peking zullen zonder discriminatie, met persvrijheid, open internet en vrijheid van meningsuiting voor de atleten verlopen. We staan in nauw contact met het organisatiecomité."

"Maar het IOC heeft niet de macht en de opdracht om politieke systemen te veranderen. De politieke neutraliteit van het IOC en de Spelen is hier van toepassing."

"Verwachten dat de Spelen een politiek systeem of wetten van een land fundamenteel kunnen veranderen, is volledig overdreven", besloot de Duitser. "De Spelen kunnen geen problemen oplossen die generaties van politici niet hebben opgelost."