Hoe 4e plek in Tokio Plasschaert naar wereldtitel loodste: "Zwakte geleerd"

Maar terwijl Plasschaert naar de 3e plek zeilde in de laatste proef, eindigden haar tegenstandsters buiten de top 10. "Zeilen is een onvoorspelbare sport", lacht Plasschaert. "Het werd me zeker niet in de schoot geworpen, want we hebben echt wel een goede week neergezet."

Bij het ingaan van de slotdag op het WK stond Plasschaert nog op de 5e plek, voor de laatste race was ze één plekje opgeschoven. Een medaille lag nog binnen handbereik, maar een gouden exemplaar had onze landgenote zelf niet meer verwacht.

Op de Olympische Spelen greep Plasschaert nog net naast een medaille en die 4e plek gaf haar een duwtje in de rug in Oman. "Bij zeilen spelen risico's en beloningen mee. Bij mij lag die balans altijd wat aan de conservatieve kant", vertelt ze.

"In Tokio hebben we geleerd dat die voorzichtige aanpak een zwakte is. Zeker op het einde van de wedstrijd liggen er nog grote kansen. Dus nu gaan we er op de slotdag vol voor en nemen we alle risico's. Op het WK heeft het in elk geval goed gewerkt."

Haar 2e wereldtitel helpt alvast om de ontgoocheling van Tokio helemaal door te spoelen. "Het had de afgelopen maanden al een plaats gekregen, want we waren al volop bezig met de Spelen van 2024. Maar het is heel leuk om met een wereldtitel de komende drie jaar aan te vatten."