Het veld of de weg voor Thibau Nys? "Beide disciplines geven elkaar de hand"

Na een moeizame winter in het veld vorig seizoen zette Thibau Nys de voorbije zomer de puntjes op de i in het wegseizoen, met als hoogtepunt zijn Europese titel op de weg bij de beloften. Maar waar ligt nu precies de toekomst van Nys junior?



"Ik kan ook niet inschatten of dat in het veld of op de weg is. Dat is het mooie", vindt vader Sven Nys. "Ik denk dat hij dat zelf ook nog wat zal moeten uitzoeken."



"Deze zomer zijn mijn ogen wel opengegaan. Ik vond het indrukwekkend wat hij gepresteerd heeft tegen een peloton waartegen ik hem nog nooit had zien rijden. Dat heeft hem wel geprikkeld om daar volgend jaar nog iets meer van te gaan proeven."



"Ik sluit niet uit dat de cross de perfecte voorbereiding kan zijn voor de weg en omgekeerd. Beide disciplines geven elkaar de hand. De komende jaren zal hij ontdekken wat het beste bij hem past, maar ik denk dat hij beide disciplines nooit helemaal zal loslaten."