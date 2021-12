Franky Van der Elst: "Charleroi-speler Zorgane is een ontdekking"

Van der Elst: "Zorgane is een mooie voetballer"

Tussen de supportersrellen in Luik door raakte Franky Van de Elst dit weekend eens te meer onder de indruk van Charleroi-speler Adem Zorgane. "Hij speelde een schitterende wedstrijd", vindt Van der Elst.



"Het is een mooie voetballer, die in één tijd kan spelen, kan dribbelen, in de combinatie, mensen afhouden en het overzicht bewaart in de duels. En dan komt hij ook met mooie steekballen. Het lijkt simpel wat hij doet."



De 21-jarige Algerijn speelde vorig seizoen nog bij Paradou AC in eigen land. "Hij is een ontdekking. In de eerste plaats voor Charleroi, maar ook voor ons", aldus Van der Elst.