Bellingham krijgt fikse boete voor verwijzing naar omkoopschandaal

Bij Dortmund waren ze na de 2-3-nederlaag tegen Bayern niet te spreken over de penalty die Bayern kreeg een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd. De scheidsrechter kreeg de volle laag.

Vooral Jude Bellingham nam geen blad voor de mond. Hij verwees naar het schimmige verleden van scheidrechter Felix Zwayer, die in 2005 betrokken was bij een van de grootste gokschandalen van het Duitse voetbal.



De spilfiguur in die zaak was een andere scheidsrechter, Robert Hoyzer. Die zou contacten hebben gehad met de maffia en wedstrijden vervalst hebben. Zwayer was een van de scheidsrechters die de zaak mee aan het licht brachten, maar werd uiteindelijk zelf geschorst voor zes maanden, omdat hij de manipulatie niet eerder had gemeld.

De Duitse voetbalbond DFB opende een onderzoek naar de uitspraak van Bellingham en er hing hem een langdurige schorsing boven het hoofd. Maar de DFB legt Bellingham nu een boete van 40.000 euro op.