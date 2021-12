Belgische FIFA-speler Stefano Pinna stap dichter bij de eChampions League

De kwalificatieronde bracht FIFA-spelers uit verschillende Europese regio's bij elkaar om het beste van zichzelf te tonen. Ons land werd onder meer vertegenwoordigd door Zakaria Bentato, Gilles Bernard, Bryan Moeyart, Stefano Pinna en Abdullah Waiss.



Zij mochten onderling uitvechten wie van hen zou doorstoten naar de volgende ronde van de eChampions League en wie, uiteindelijk, kans maakt op de grote prijzenpot van $ 280.000.



Voor Zakaria Bentato was het een razend spannend toernooi. De Anderlecht-esporter greep net naast een ticket voor de groepsfase. Bentato kon zich plaatsen voor de tweede kwalificatieronde op zondag, maar moest daar het onderspit delven tegen de Spaanse JLion01.



Stefano Pinna van KRC Genk kon daarentegen wel een plaats voor de volgende ronde verzekeren. Met drie overwinningen op zak, wist hij op zondag ook de Nederlander YdnuboiG te verslaan met 4-1. Een verdiende overwinning dus.



Samen met 63 andere Europese spelers stoot Pinna hiermee door naar de groepsfase van de eChampions League. Deze vindt live plaats op 19 en 20 februari.



Als Pinna erin slaagt om zich bij de 32 beste spelers van Europa te voegen, speelt hij op 27 mei de grote finale van de eChampions League en maakt hij kans op de hoofdprijs van $ 75.000 (ongeveer 66.700 euro.)



Organisator EA kondigde trouwens goed nieuws aan voor de fans: liefhebbers die via Twitch.tv kijken én een EA-account hebben, worden beloond met FUT-beloningen. Meer informatie hierrond verschijnt in de loop van het toernooi.



Wil je graag zelf eens aan een FIFA-competitie deelnemen? Schrijf je nu in voor de eSporza Xmas Cup via e.sporza.be.