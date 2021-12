4 conclusies na CL-campagne Club Brugge: "Lichtpunten, maar ook enorme smet"

Thuismatch tegen Leipzig smet op hele campagne

"Het is een hard eindoordeel dat Club Brugge toch het zwakke broertje in deze groep was. Let op, gezien de sterkte van de poule is dat absoluut geen schande. Maar na die eerste twee matchen - waaronder die geweldige in Leipzig - begon iedereen toch te dromen van een stunt en Europees overwinteren?"

"Maar dan incasseer je vervolgens 9 goals in twee matchen tegen Mancester City, nog eens 5 tegen Leipzig en uiteindelijk ook 4 stuks in PSG. Tegen miljardenploegen zijn zware nederlagen geen schande, maar het verlies tegen Leipzig was een smet op de hele campagne." "Een enorme anticlimax en de grootste teleurstelling van de voorbije jaren. Want iedereen dacht dat Club de Duitsers - op dat moment in een mindere periode - achter zich zou kunnen houden.”

De Ketelaere en Vanaken de twee lichtpunten

"Een lichtpunt was dat enkele spelers helemaal ontbolsterd zijn. In de eerste plaats natuurlijk Charles De Ketelaere. Hij heeft naam gemaakt in Europa en zijn selectie voor de Rode Duivels afgedwongen. Van de zes wedstrijden speelde hij er vier goeie. Alleen tegen Leipzig en gisteren bleef De Ketelaere onder niveau."

De prestatie van De Ketelaere in City was een statement.

"Het klinkt misschien wat eigenaardig, maar vooral zijn wedstrijd in City zal ik me herinneren. Onder de overmacht hield hij daar enkele topverdedigers in zijn eentje aan de praat. Het was een statement. Net als zijn geweldige actie bij de openingsgoal in Leipzig. Zijn wendbaarheid en beweeglijkheid in die matchen waren fantastisch."

"Daarnaast zal het scorend vermogen van Hans Vanaken bijblijven. Hij draaide een prima campagne en was de reden waarom Club zo lang meestreed om Europees te overwinteren. Ook Noa Lang had soms zijn momenten, maar niet zoals Vanaken of De Ketelaere."