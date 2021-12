"Het olympisch water moet Plasschaert zoveel beter liggen dan Oman"

"Zo trots"

Evi Van Acker, Sportvrouw van het Jaar in 2012 na haar olympisch brons in Londen, genoot met volle teugen van de beelden van Emma Plasschaert in Oman. "Ik ben zo trots", zei ze na de persconferentie van de tweevoudige wereldkampioene.

"Dit is een vervroegd kerstcadeau. Ik ben net begonnen als Technisch Directeur, dus dit doet me enorm veel deugd. De "Road to Paris" is op een schitterende wijze ingezet. Ik ben heel gelukkig."

Plasschaert draaide de knop uitstekend om na haar vierde plaats in Tokio. "Vierde worden is nooit leuk, ik kan het weten", zei Van Acker, die in Rio ook net naast het olympisch podium viel.

"Maar de ontgoocheling overheerste niet na de Spelen. Het waren voor Emma ook haar eerste Spelen en in feite deed ze het niet slecht. Ze moet dit zien als een motivatie om mee te nemen naar Parijs. We hebben na Tokio een stevige analyse gemaakt van wat er beter kon."