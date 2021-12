Wijnants: "De Condé voelde dat er met Van den Brom niet meer uit te halen was"

Maandagochtend vertelde Stef Wijnants nog dat een ontslag van John van den Brom op dit moment niet meteen een oplossing zou zijn. Toch kreeg de sympathieke Nederlander maandagavond de bons bij Racing Genk.



"Bij Genk zaten ze 2 weken geleden al met een dilemma. Intussen hebben ze tegen Zagreb gespeeld, 2x tegen Club Brugge en tegen KV Mechelen en werd er geen enkele keer gewonnen", zegt Stef Wijnants.



"Maar de situatie is nog steeds dezelfde als 2 weken geleden, want de wedstrijden blijven maar komen: donderdag Wenen, volgend weekend AA Gent. En er is ook niet meteen een groot alternatief."

Het laatste halfuur tegen KV Mechelen heeft hem het nekschot gegeven. Tegen tien man kon Genk alweer niet winnen. Stef Wijnants

Wat heeft voor het Genkse bestuur dan toch de doorslag gegeven? "De vorige matchen was er nog hoop, want er werd aardig gevoetbald. Van den Brom heeft veel geprobeerd de voorbije weken, maar het heeft niet gebaat."



"Het laatste halfuur tegen KV Mechelen heeft hem het nekschot gegeven. Tegen tien man kon Genk alweer niet winnen. Sportief directeur Dimitri De Condé voelde dat er met Van den Brom niet meer uit te halen was."



"Genk had brandende ambities omdat de ploeg eigenlijk sterker geworden is. Nu staat het 8e, op 15 punten van Union en 11 van Club Brugge. Dat is gewoon niet goed genoeg."

John van den Brom

"Colombianen waren soms pas op vrijdag terug van interlands"

Ook vorig seizoen werd het John van de Brom al eens heet onder de voeten, maar toen slaagde hij er nog in om zijn vel te redden. "Na een 5 op 27 pakte hij 19 op 24. En 16 op 18 in de play-offs. Bovendien won Genk ook de beker. Van den Brom heeft dus wel wat nalatenschap", merkt Stef Wijnants op.



Maar dit seizoen kreeg Van den Brom de Genkse motor niet op toerental. "Hij heeft heel lang teruggegrepen naar de spelers die er vorig jaar waren", klinkt het.



"Waar we soms misschien wel iets te licht over gaan, zijn al die spelers die de wereld rondreizen voor interlands. De Colombianen die vorig jaar defensief zo sterk waren, kwamen vaak op vrijdag pas terug om dan op zondag al te spelen."



"Ook nieuwkomers als Ugbo of Trésor hebben zich niet kunnen doorzetten. Paintsil wel, terwijl ze die eigenlijk niet meer nodig hadden. Die doet het nu erg goed."

"Gaat Riddersholm dan plots helemaal anders voetballen?"