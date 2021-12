Van Rossom en Raman zorgen voor nieuwe telg in Belgische basketbalfamilie

Jana Raman en Sam Van Rossom spelen allebei in Spanje en bij de Belgische nationale ploeg. Zo speelde Van Rossom vorige week nog met de Lions in de WK-kwalificaties en Raman was in november ook nog aan de slag in twee EK-kwalificatiematchen voor ons land.

De baby, een jongetje, wordt in mei 2022 verwacht. Wellicht zal Belgian Cat Jana Raman haar carrière dus even op pauze zetten.