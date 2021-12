Van den Brom moet nu toch vertrekken bij Genk, T2 Riddersholm neemt over

Weinig mensen zullen schrikken bij het nieuws over het ontslag van Van den Brom, ook de trainer zelf wellicht niet. De Nederlander stond al een hele poos onder druk bij de Limburgse club. Hij vertrekt er nu na 13 maanden en met 1 prijs op zak die hij pakte in de Croky Cup.

"We hebben deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelerskern en de ambities die we dit seizoen hebben uitgesproken", klinkt het in een mededeling op de website van Genk.

Een voorbeeld van die mindere resultaten zijn ongetwijfeld de twee nederlagen tegen Club Brugge afgelopen week. Gisterenavond bleef de ploeg op een 1-1 steken tegen 10 KVM-spelers. Genk staat voorlopig pas 8e in de stand en ligt uit de beker.

Voorlopig nemen Glen Riddersholm en Domenico Olivieri als tandem over. Hun eerste opdracht wordt er een in Europa tegen Rapid Wien.

Dat Riddersholm nu op het voorplan treedt, is ook al geen verrassing. Begin november kwam de Deen naar Genk als T2. Dat was een opvallende keuze want de 48-jarige trainer leek met zijn palmares eerder geschikt voor de job als hoofdcoach.