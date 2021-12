Standard sluit deel van tribune na wangedrag fans: "Dit kunnen we niet tolereren"

De clash tussen Standard en Charleroi ontspoorde, toen supporters rookbommen op het terrein gooiden bij een 0-3-achterstand. De spelers probeerden de harde kern nog te bedaren, maar het werkte als olie op vuur.

Scheidsrechter Nicolas Laforge had er na ruim 90 minuten genoeg van en staakte de wedstrijd definitief. Na het laatste fluitsignaal bestormden tientallen heethoofden het terrein en gooiden zelfs een vuurpijl in het vak van de Charleroi-supporters.

De club reageert nu streng op de incidenten. "Standard betreurt en veroordeelt ten zeerste de incidenten die op Sclessin hebben plaatsgevonden tijdens de Waalse derby", klinkt het in een communiqué.

"We begrijpen heel goed dat er onvrede is bij onze supporters omtrent de huidige sportieve situatie, maar we kunnen niet tolereren dat een minderheid ver over de schreef gaat en illegale handelingen pleegt in en rond ons stadion zoals dit gisterenavond het geval was, waardoor de fysieke integriteit van andere personen in gevaar werd gebracht."

"Een voetbalstadion moet een plaats blijven waar de wetten worden nageleefd en waar de aanwezige mensen veilig zijn."