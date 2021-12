Ook Tiesj Benoot houdt het al voor bekeken bij Team DSM, wenkt Jumbo-Visma?

De coronapandemie remde zijn groeispurt af, maar Benoot was daarna een belangrijke schakel in de uitermate succesvolle Tour van zijn team en stond ook meer dan zijn mannetje in de najaarseditie van de voorjaarskoersen.

De ranke Benoot ontdekte gaandeweg ook de klimmer in zichzelf, met ereplaatsen in Tirreno-Adriatico (4e in 2018) en Ronde van Zwitserland (4e in 2019) als bewijsmateriaal.

Tiesj Benoot werd in 2015 prof bij Lotto-Soudal en kwam met een 5e plaats in de Ronde van Vlaanderen met een knaller binnen. In 2018 boekte hij in de Strade Bianche zijn grootste triomf.

Rugproblemen en opgave in de Tour: begin van vertrouwensbreuk?

In die periode was er al sprake van fricties tussen Benoot en zijn werkgever, maar DSM ontkende steeds met klem dat onze landgenoot de zoveelste vroegtijdige vertrekker zou zijn.

De Gentenaar legde zich meer en meer toe op het rondewerk, maar na een 5e plaats in Parijs-Nice volgden weinig tot geen uitschieters in zijn reconversie.

"Ik was er niet toe in staat om er samen voor te gaan"

"Ik hou goeie herinneringen over aan DSM en heb hier veel geleerd. Het is fijn om deel uit te maken van deze ploeg, maar het is ook veeleisend", zegt Benoot in het communiqué.

"Dat is niet negatief tegenover het team. Iedereen is zeer gepassioneerd en daardoor halen de renners veel uit zichzelf. Maar ik was er gewoon niet toe in staat om er samen voor te gaan."

"Tijdens het seizoen 2021 werd duidelijk dat Benoot zijn verwachtingen niet kon inlossen en dat zag je op en naast de fiets", vult DSM aan in het persbericht.

"Om de positiviteit in de ploeg te bewaren, hebben we samengewerkt om het contract te beëindigen. Tiesj is een zeer getalenteerde renner en DSM is dankbaar voor zijn prestaties."

Over de toekomst van Benoot is nog niets bekend, maar er wordt in het peloton al langer gefluisterd dat Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert, aan zijn mouw trekt.