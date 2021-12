Mbappé: "Het aanvallend PSG-trio moet beter doen, dat weten we"

Mbappé zelf is in goeie doen met 7 goals en 8 assists in 16 competitieduels en 2 goals en 5 assists in 5 Champions League-matchen, onder meer tegen Club Brugge.



Lionel Messi zit na zijn veelbesproken zomeroverstap van Barcelona naar Parijs aan 1 competitiegoal en 3 assists tegenover 3 goals op het kampioenenbal. De Argentijn moet evenwel nog naar zijn plaats zoeken in zijn nieuwe team.



Neymar zoekt ook nog naar zijn beste vorm en was tot nu 6 keer beslissend in de competitie (3 goals, 3 assists), maar is nu out met een enkelblessure.



Mbappé erkent het probleem: "We zijn er ons van bewust dat we als speler van dit niveau meer moeten brengen", vertelde de Franse spits gisteravond in Prime Video, het mediakanaal waarvoor de assistent van Roberto Martinez opvallende interviews doet. "We mogen ons niet verstoppen."



Henry merkte op dat er een aanvallend onevenwicht in het team zit. "Als jullie aanvallen gaat het om 7+3, als jullie verdedigen om 10-3."



Mbappé kon niet anders dan akkoord gaan, maar relativeert. "We hebben 70 meter om een tegenaanval te doen, dan gebeurt het dat we er niet zijn om mee te verdedigen. We moeten ervoor zorgen dat we niet afgesneden raken van de rest van het team, zowel offensief als defensief."



PSG staat op kop in de Ligue 1 met 11 punten meer dan het Rennes van Jérémy Doku. Morgen speelt Club Brugge op het veld van PSG in de laatste groepsmatch. Club moet beter doen dan RB Leipzig om door te stoten in Europa. PSG is als tweede in de groep al zeker van overwintering in de Champions League.