KBVB wil zero tolerance: "Voetzoekers en Bengaals vuur zorgen voor onherstelbare schade"

De KBVB gaat hierover deze week in overleg met de Pro League en met de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken.

"Maar alleen zal het de clubs niet lukken. Er is een uniform beleid nodig tussen alle clubs, ordediensten, burgemeesters en parketten in het hele land. Fans, spelers, scheidsrechters, stewards en iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd verdienen een veilige omgeving", klinkt het verder. "Het lijkt de logica zelf. Maar een realiteit is het niet."

"Er is geen simpel recept om dergelijke incidenten te bannen uit voetbalstadions", aldus de voetbalbond. "Wat nodig is om dit aan te pakken vereist overeenstemming tussen alle clubs en een krachtig pakket aan preventieve en repressieve maatregelen. De clubs staan voor de dwingende opdracht om werk te maken van een zerotolerancebeleid op het vlak van Bengaals vuur, voetzoekers, rookbommen en discriminerende gezangen."

De zondagswedstrijden tussen Beerschot en Antwerp en Standard en Charleroi werden ontsierd door verschillende incidenten. "De feiten enkel veroordelen is in de huidige omstandigheden totaal onvoldoende", schrijft de KBVB.

De KBVB verwees ook, indirect, naar een column van Beerschot-ondervoorzitter Walter Damen, die zich in aanloop naar de derby met Antwerp afvroeg of een "klein beetje oorlog" nog mag. "Het was de kop en de inhoud van een column geschreven door een clubinsider, de dag voorafgaand aan het weekend met de onaanvaardbare voetbalincidenten", reageert de voetbalbond.



"Het antwoord kennen we al langer. Een staaf Bengaals vuur is vuur van 1.500 tot 2.000 graden en veroorzaakt onherstelbare brandwonden. Voetzoekers knallen met 150 decibel en kunnen het gehoor onherstelbaar beschadigen. Racistische en discriminerende gezangen kunnen onherstelbare psychische schade veroorzaken. Ze hebben geen plaats in een voetbalstadion. Punt."