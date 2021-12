Iets te enthousiast uitverdedigd: Schotse bal spoelt aan op Waddeneilanden

De Nederlandse Esther Verhees maakte zaterdag samen met haar partner een strandwandeling op Vlieland, een van de Waddeneilanden. Daar troffen de twee een aangespoelde voetbal aan met het opschrift "Dundee Athletic".



De vrouw ging op zoek op het internet en kwam terecht op de Facebook-pagina van de Schotse amateurclub. Ze postte er een foto van haar vondst met de vraag of ze een bal misten, het begin van een viraal verhaal.



"Het is ongelooflijk", vertelt Dundee-manager Matt Smith aan de Daily Record. "Twee weken geleden trapte een van onze verdedigers te hard tegen de bal tijdens een wedstrijd en vloog de voetbal in de rivier."



"Dat gebeurt wel vaker. Meestal spoelen die ballen enkele kilometers verderop aan en worden ze meegenomen door spelende kinderen. Dat zo'n voetbal tot in een ander land dobbert, heb ik nog nooit meegemaakt. We hebben er al flink om gelachen."



De vinders van de bal waren normaal gezien zelf in Schotland geweest, maar kozen door de reisbeperkingen in laatste instantie voor een tripje naar Vlieland. "Wij konden niet naar Schotland komen, dus is Schotland maar naar ons gekomen", lacht Esther Verhees.