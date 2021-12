Genk na ontslag Van den Brom: "Riddersholm niet gehaald met intentie hem T1 te maken"

Het was een bewogen dag voor Peter Croonen als voorzitter van de Pro League, maar ook als voorzitter van Racing Genk. Daar moest vandaag trainer John van den Brom opkrassen. "Dat is deze ochtend beslist in de Raad van Bestuur."

"We hebben goed samengewerkt met Van den Brom en mooie resultaten geboekt, maar de realiteit is dat die resultaten dit seizoen heel wat minder zijn. We zijn overtuigd van de kwaliteiten van onze kern, net zoals voetbalminnend België, denk ik. En de kloof tussen die kwaliteiten en onze resultaten is te groot."

"Van den Brom besefte ook wel dat de resultaten niet goed waren. Hij was er nog van overtuigd dat hij dit kon keren, maar wij niet. Op een bepaald moment voel je dat er een beslissing nodig is om niet nog verder af te zakken."

Voorlopig nemen Riddersholm en Olivieri over. Voorlopig dus. Nochtans leek Riddersholm al vanaf zijn aanstelling als T2 vorige maand de gedoodverfde opvolger. "We hebben hem niet gehaald met de intentie om hem T1 te maken, zeker niet met de intentie om hem zo snel T1 te maken. Hij heeft die kwaliteiten wel, maar we gaan het rustig bekijken en evalueren."

Donderdag beleeft hij zijn vuurdoop in de Europa League. "Dat is het mooie aan voetbal, de volgende match is altijd de belangrijkste. We spelen thuis en hebben alles in eigen handen. De spelers zullen zich zeker kunnen opladen."