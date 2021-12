De veelbelovende toekomst van Club Brugge: talentenvijver NXT charmeert Europa

Is het Europese sprookje van Club Brugge straks voorbij? Misschien moet het nog maar net beginnen... In de schaduw van de A-ploeg overtreffen de U19 van blauw-zwart alle verwachtingen in de Youth League. Tegen Manchester City en RB Leipzig boekten ze indrukwekkende zeges, in PSG volstaat vanmiddag een punt voor groepswinst. Op zoek naar een verklaring voor het succes met trainer Rik De Mil.

Door de grootsheid van de Champions League verdween het stuntwerk van Club NXT in de jongerenversie van het kampioenenbal iedere week wat tussen de plooien. Zonde.

Daarom hun straffe parcours tot dusver nog eens samengevat: twee keer de leeftijdsgenoten van RB Leipzig een 4-1-pandoering gegeven. Voor eigen publiek PSG en City in bedwang gehouden. En in Manchester de Engelse landskampioen zelfs met 3-5 verslagen. Het maakt dat de U19 van blauw-zwart trots aan de leiding staan van hun ijzersterke poule. Europees overwinteren is nu al een zekerheid, een punt tegen de Parijzenaars volstaat om groepswinnaar te worden. Zelfs als de "grote jongens" straks verliezen tegen Messi en co. heeft Club Brugge dus al zeker één Europees sprookje. "Want deze prestatie mag naar waarde geschat worden", vindt trainer Rik De Mil. "Ook bij jeugdploegen verschillen de budgetten gigantisch. Als je ziet voor welke bedragen PSG en City jonge spelers inkopen... En toch zetten we onze voet naast die ploegen. Mét het aanvallende voetbal waar Club Brugge voor staat."

De ploeg van Club NXT na de zege in Manchester City.

De Ketelaere als inspiratie

Dat succes kwam er niet zomaar. Drie jaar geleden schroefde Club Brugge de investeringen in de jeugdwerking - bekend onder de verzamelnaam Club NXT - fors op. De ambitieuze doelstelling: tegen 2023 vijf jeugdspelers in het eerste elftal hebben. Want terwijl er in de talentenfabrieken van Anderlecht, Standard en Racing Genk de voorbije decennia heel wat goudhaantjes van de band rolden, was het aantal jeugdspelers dat in Jan Breydel doorbrak bijzonder beperkt. Björn Engels en Brandon Mechele waren lange tijd zeldzame uitzonderingen.

Charles De Ketelaere is het schoolvoorbeeld van hoe iemand kan doorgroeien tot het eerste elftal. Trainer Rik De Mil

Tot Charles De Ketelaere plots de neus aan het venster stak. "Zijn doorbraak was heel belangrijk voor de Brugse jeugd", weet De Mil. "Het schoolvoorbeeld van hoe iemand kan doorgroeien tot het eerste elftal. Ook Charles kende immers zware momenten - hij zat bij de beloften zelfs even op de bank. Maar door iedere dag hard te werken en geen stappen over te slaan, heeft hij het gemaakt."

In het zog van De Ketelaere stroomden er ondertussen nog al enkele veelbelovende jongeren door naar de A-ploeg. Dit weekend slaagde Cisse Sandra, smaakmaker in de Youth League, met onderscheiding voor zijn debuut bij het eerste elftal. Eerder charmeerden ook Noah Mbamba en Ignace Van der Brempt. Doelman Senne Lammens mocht eveneens al proeven van het grote werk. Stuk voor stuk spelers die zich in de kijker speelden bij de beloften. Who's next?

Succesrecept

Want de indrukwekkende prestaties van blauw-zwart in de Youth League doen vermoeden dat er nog veel meer talent in de pijplijn zit. Wat is de reden van het huidige succes? "In de eerste plaats natuurlijk het aanwezig talent", aldus De Mil. "Maar even belangrijk is het collectief. Tegen City en PSG hebben we als team het verschil gemaakt." Zelf zal hij het niet zeggen, maar overal valt te horen dat ook de inbreng van De Mil allerminst onderschat mag worden. De 40-jarige coach, die Philippe Clement na een coronabesmetting al eens verving tegen Dinamo Kiev, smeedde samen met zijn staf een echte machine.

In het Basecamp zien onze jongens iedere dag met hun eigen ogen wat er nodig is om te slagen. Rik De Mil

Daarnaast geniet Club NXT van de lessen die het vorig jaar leerde in 1B. De belofteploeg van de landskampioen mocht toen vroegtijdig kennismaken met het profvoetbal. Club betaalde leergeld en eindigde laatste met amper 13 punten, maar de opgedane ervaring was onbetaalbaar.

"Ook dat is een belangrijke factor in het succes", knikt De Mil. "Net als de dagelijkse werking in het Basecamp. Onze jongens zien daar elke dag met hun eigen ogen wat de spelers van de eerste ploeg doen. Het geeft een beeld van wat er nodig is om te slagen en zorgt ervoor dat ze nog harder te werken." Regelmatig wordt dat beloond met een positieve prikkel. "Want vaak mogen er jongens meetrainen met het eerste elftal. Zo ervaren ze meteen waar de lat ligt. Omgekeerd zien de trainers van het eerste elftal de jongeren elke dag aan het werk. Nog voor ze definitief bij de A-ploeg komen, kennen ze hen dus door en door." En als ze blijven stunten in de Youth League alle scouts ongetwijfeld ook.

Van een loopwonder tot een Noorse diamant: dit is de stuntploeg van Club NXT

Kiany Vroman (17, doelman) Keerde terug na een lange blessure. Talentvolle doelman met een indrukwekkend voetenspel en ook in 1-tegen-1-situaties ijzersterk is. Kyriani Sabbe (16, verdediger) Rechtsvoetige flankspeler die op links geposteerd wordt. Technisch onderlegd, bjizonder matuur voor zijn leeftijd en nog veel groeimarge. Moet nog stappen zetten in 1-tegen-1-duels. Lukas Mondele (17, verdediger) Zette grote stappen voorwaarts de voorbije maanden. Een centrale verdediger die bijzonder goed kan uitvoetballen - hij ziet waar de bal naartoe moet én kan hem ook trappen. Moet nog sterker worden in de lucht. Ibe Hautekiet (19, verdediger) Mede-aanvoerder en de absolute leider van de defensie. Stelt zelden teleur door een hoge constante in zijn prestaties. Dreigt vaak ook op stilstaande fases. Denzel De Roeve (17, verdediger) Het loopwonder van de ploeg. Snelt een hele wedstrijd lang zijn flank af. Vooral in de laatste 20 minuten van een wedstrijd loopt hij zijn tegenstanders meestal gewoon voorbij. Moet nog werken aan zijn voetballend vermogen, maar beschikt over een prima voorzet. Cisse Sandra (17, verdediger) Maakte dit weekend zijn debuut voor de A-ploeg en toonde meteen zijn enorme potentieel door te scoren. Technisch uitstekend en kiest goed zijn momenten om te infiltreren. Beschikt eveneens over een neus voor goals. Xander Blomme (19, verdediger) De kapitein van Club NXT. De voortrekker van de hele groep, zelfs op training. Straalt het motto "No Sweat, No Glory" perfect uit. Moeilijk van de bal te zetten en cruciaal voor het evenwicht in het team. Arne Engels (18, verdediger) Leerde veel bij in het seizoen 1B. Zijn snelheid van uitvoering ligt een pak hoger dan vroeger. Heeft een groot infiltratievermogen en een uitstekend schot. Lynnt Audoor (18, middenvelder)

Traint mee bij het eerste elftal. Daar zijn ze onder de indruk van zijn voetballend vermogen en fysieke ontwikkeling. Zoon van Yves Audoor, ex-speler van Club.

Antonio Nusa (16, aanvaller) Ruwe diamant van 16. Club plukte het Noorse toptalent deze zomer voor 3 miljoen euro weg bij Stabaek, waar hij 3 keer scoorde in 11 duels. 1-tegen-1 moeilijk af te stoppen met zijn snelheid en dribbels. Moet nog iets rustiger blijven in de beslissende zone, maar heeft alles om het te maken. Mathis Servais (17, aanvaller) Technisch zeer onderlegd en een constante dreiging met de bal aan de voet, maar moet nog stappen zetten in de balrecuperatie. Romeo Vermant (17, aanvaller) Zoon van Club-icoon Sven. Is geen middenvelder zoals zijn vader, maar een spits. Brengt de ploeg balvastheid en scorend vermogen bij. Geroemd om zijn voorbeeldmentaliteit. Startte niet tegen RB Leipzig door een blessure.

Bovenstaande namen vormden de basisploeg in het laatste duel tegen RB Leipzig. Alleen Romeo Vermant ontbrak door een blessure.