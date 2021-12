De teloorgang van de Daviscup: "De ziel en de beleving zijn verdwenen"

Het format: "Wat de formule ook is, de spelers gaan er nog altijd voor"

In 2019 hebben we de omslag van de Daviscup gekregen en die is heel groot geweest. Het is een andere competitie geworden met een finaleweek op 3 locaties (nu Madrid, Innsbruck en Turijn) en 18 deelnemers in 6 poules van 3 landen.

Van 3 wedstrijddagen zijn we naar 2 dagen gegaan, van 5 matchen per ontmoeting naar 3 en van een mogelijke vijfsetter zoals in een grandslamtoernooi naar matchen van maximaal 3 sets.

Ik vind dat die aanpassing nog wel meevalt, want wat de formule ook is: de spelers gaan er nog altijd voor. Je leest dat ook in de reacties. Spelers zeggen: hier doe ik het voor, spelen voor mijn land.

Spelers kunnen boven zichzelf uitstijgen en dat zie je in de Daviscup. Dat is belangrijk, dat die signalen er nog zijn.

De enige die het openlijk zegt dat de Daviscup hem niet meer zint, is Alexander Zverev, die nochtans goud won voor zijn land in Tokio.

Bij de kapiteins krijg je ook een vertekend beeld. "We moeten ons aanpassen, want we wisten dat er iets moest veranderen", hoor je, maar anderzijds heb je ook iemand als Lleyton Hewitt die meteen zei dat dit niet meer de Daviscup van vroeger is.