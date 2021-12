De coach van Bart Swings test positief op corona in Salt Lake City

Ten Hove is na de test op de wereldbekermanche in Salt Lake City in zijn hotelkamer in preventieve quarantaine gegaan. Hij onderging de test voor het vertrek naar Calgary, waar volgende week de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen wordt gehouden. Ten Hove, coach van het commerciële team IKO, heeft geen klachten. Alle schaatsers van Team IKO hebben negatief getest. Een deel van de ploeg is gisteren al naar Calgary gereisd. Naast Swings zitten ook de Nederlanders Jan Blokhuijsen en Jorien ter Mors bij het team. Na de overwinning van Swings op de massastart in Salt Lake City was Ten Hove een van de eersten die onze landgenoot feliciteerden.

"Wie in Calgary positief test, kan olympische droom vergeten"

Ten Hove gaf een reactie aan schaatsen.nl. Hij zit ontspannen zijn quarantaine uit: "Hier in Utah gelden andere regels dan in de rest van Amerika. Twee dagen afzondering en wanneer je dan negatief test, mag je weer naar buiten. Daar hoop ik op. Ik ga ervan uit dat ik maandag gewoon naar huis kan vliegen."

"Hoe ik besmet ben, weet ik niet. De wereldbeker is op het gebied van coronaveiligheid wel vrij slecht georganiseerd: we moesten zelf ons vervoer en eten regelen, dat deed de organisatie niet."



Ten Hove waarschuwt voor de coronadreiging die boven het schaatsen hangt: "Als je besmet raakt in Calgary, kun je het wel vergeten. In dat geval moet je 20 dagen op je hotelkamer zitten. Canada heeft heel strenge regels."



"De kans dat je een keer iets oploopt, wordt steeds groter als je met zo'n circus meereist, vooral wanneer je uit Amerika komt. Hier in Utah nemen ze corona niet heel serieus, de vaccinatiegraad is 22 procent, de Amerikanen lopen allemaal zonder mondkapjes de hotels in en uit."

"Heb je in de VS een besmetting opgepikt en je wordt in Canada positief getest, betekent dat het einde van de olympische droom voor een buitenlander."