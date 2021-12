Clement: "Ons nog plaatsen voor Europa League zou mirakel zijn"

De heenmatch van enkele maanden geleden deed ook bij Franse journalisten nog een belletje rinkelen. Waar is dat Club Brugge naartoe? "We hebben in die eerste twee matchen exceptioneel gepresteerd", vertelde de Club-trainer. "En daarna hebben we nog goeie momenten gehad, maar de realiteit is wat ze is."

"Voor deze campagne had iedereen gezegd dat dit "de groep des doods" was en dat we 0 op 18 zouden halen. Het is mooi dat we op de 6e speeldag zelfs nog van kwalificatie kunnen dromen tegen deze ploegen met deze budgetten. Ons nog plaatsen voor de Europa League zou een mirakel zijn."

"We hadden voor onszelf de lat heel hoog gelegd dit seizoen en we hebben pech gehad met de loting. Maar door de goeie resultaten in die eerste twee matchen, ging de lat nog hoger. Maar we blijven realistisch. We hebben de voorbije weken veel matchen gespeeld en we zitten nog in de beker, doen nog mee voor de titel en kunnen nog Europees overwinteren."

"Ik had op voorhand gezegd dat we drie stunts nodig zouden hebben. We hebben er voorlopig twee gerealiseerd. We zullen alles doen om ook die derde stunt te halen."