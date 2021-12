Boudeweel: "De imagoschade voor het Belgische voetbal is gigantisch"

Wat we gisteren gezien hebben op de Belgische voetbalvelden, hoort gewoon nergens thuis. Het is gewoon levensgevaarlijk. Die Beerschot-supporter die het veld overliep en een vuurpijl in het vak van de Antwerp-supporters gooide, dat is ongezien, marginaal gewoon. Dan ben je niet meer goed bij je hoofd en moet je vooral tegen jezelf beschermd worden. Ook de veldbestormingen van de supporters van Beerschot en Standard, zijn helemaal verkeerd. De supporters van Beerschot werden blijkbaar uitgedaagd door enkele spelers van Antwerp. Maar wat zich in Luik afspeelde, kunnen we al helemaal niet meer normaal noemen. Bij Standard keren de fans zich vooral tegen het beleid van hun eigen club. En het is zeker niet de eerste keer: op het terrein in Mechelen, de voetzoeker tegen OHL... Het moet gewoon stoppen.

Ongeziene 'bagarre' in Standard: heethoofden bestormen veld, en gooien vuurpijlen op de grasmat

"Sommige clubs zijn misschien bang van hun eigen harde kern"

Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren tegen deze uitwassen. De Pro League kwam gisteren nog met een statement naar buiten: het veroordeelt de incidenten en noemt ze "onaanvaardbaar en crimineel gedrag". En er zal opgetreden worden, maar de Pro League is de belangenvereniging van de clubs zelf. De clubs zelf zullen dus actie moeten ondernemen, maar durven ze dat wel? En hoe gaan ze dat doen? Misschien zijn sommige clubs zelfs bang van hun eigen harde kern. Wordt het dan weer een kleine boete of een stadionverbod (dat vaak blijkbaar gemakkelijk omzeild kan worden)? Er wordt alleszins weer gepleit voor puntenaftrek en matchen achter gesloten deuren. Straffen die de club zelf treffen en die de club verplichten om zijn huiswerk te maken.

Waarom zie je deze incidenten niet in Engeland? Omdat je geruïneerd bent als je zoiets doet. Tom Boudeweel

Je moet het in een groter kader zien, denk ik. Waarom zie je deze incidenten niet in Engeland? Omdat je geruïneerd bent als je zoiets doet. In Duitsland betaal je een hoge boete en moet je zelfs naar de gevangenis. In België is de strafmaat veel te laag. Deze wandaden moeten veel strenger bestraft worden, want het is crimineel gedrag. Nu kan en mag alles, want het heeft geen gevolgen. Wie van de veldbestormers in Luik zal zwaar worden bestraft? Alleen die Beerschot-supporter heeft prijs. Uitwassen van de samenleving vind je terug in het voetbal, omdat het daar kan. Je kan bij wijze van spreken samenleggen met wat vrienden om iemand het terrein op te laten lopen. Als je ziet dat vrijwillige stewards dat dan moeten tegenhouden... Er is vandaag al veel overleg, de imagoschade voor het Belgische voetbal is gigantisch. Er zal ook worden gekeken naar de minister van Binnenlandse Zaken, want zo kan het niet verder in het Wilde Westen van het Belgische voetbal.

"Anderlecht en Gent vinden aansluiting, Genk niet"

Toch nog iets over het sportieve ook: het valt op dat zowat alle ploegen uit de top 7 hebben gewonnen. Alleen KV Mechelen speelde gelijk. Ik pik er dan de overwinningen van Anderlecht en AA Gent uit, omdat zij toch al een tijdje snakten naar een reeks wedstrijden zonder nederlaag, naar wat stabiliteit. Daar zijn ze nu blijkbaar aan begonnen, met de kwalificatie voor de kwartfinale in de Beker van België erbij. Het is allemaal nog redelijk broos en hier en daar speelt ook Dame Fortuna mee, maar ze komen wel in de buurt van waar we die clubs verwachten: de top 4. De enige ploeg die de aansluiting maar niet kan maken met de kopgroep, is KRC Genk. Het is gisteren niet voorbij KV Mechelen geraakt, dat een tijd met tien moest spelen. Er wordt in Genk alweer naar coach John van den Brom gekeken. De druk raakt er maar niet van de ketel, omdat Genk geen reeksje kan neerzetten en moeilijk een voorsprong kan vasthouden. Donderdag wordt toch weer een belangrijke wedstrijd tegen Rapid Wien, want dan moet Genk toch Europees overwinteren.

De druk raakt maar niet van de ketel in Genk, omdat het geen reeksje kan neerzetten en moeilijk een voorsprong kan vasthouden. Tom Boudeweel

"Het wordt een helse opdracht voor Beerschot"

Voor Beerschot lijkt het stilaan over en uit: laatste met amper 9 punten. Zeker omdat de ploegen boven Beerschot wel punten pakken. Een paar weken geleden groeide de hoop weer na 7 op 9, maar ondertussen bedraagt de kloof met de veilige plaatsen toch weer 8 punten. Als je zelf nog maar 9 punten hebt gepakt tot nu toe, dan wordt het een helse opdracht. Zeker omdat we net halfweg de competitie zijn. En ik ga ervan uit dat je ongeveer 36 punten moet hebben om je te redden. Dan kan je het optelsommetje maken: nog 9 keer winnen in 17 wedstrijden, dat is veel. Bovendien maakt Beerschot heel weinig doelpunten: amper 15 in 17 wedstrijden. En kreeg het dit seizoen al 31 doelpunten binnen, vorig seizoen 64. Dat zijn cijfers die tellen. Door het gebrek aan kwaliteit en een paar vreemde keuzes in het beleid, vrees ik er toch wat voor.