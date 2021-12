BEKIJK: Deze hallucinante incidenten zetten de GP in Jeddah op zijn kop

Drama in de kwalificaties

Het drama begon eigenlijk zaterdag al in Q3, de laatste kwalificatiesessie. Max Verstappen leek in zijn ultieme ronde op weg om Lewis Hamilton van de polepositie te duwen, maar in de allerlaatste bocht liep het mis voor de Nederlander. In bocht 27 schuurde hij tegen de muur: geen pole, wel startplek 3 voor Verstappen.

Rustige start (maar niet voor lang)

Terwijl iedereen zondag meteen vuurwerk had verwacht bij het doven van de rode lichten, verliep alles heel rustig bij de start. Lewis Hamilton schoot goed weg vanaf de pole, ploegmaat Valtteri Bottas hield Verstappen in bedwang op de 3e plek. Maar lang duurde het niet voor de chaos losbarstte. Mick Schumacher boorde zijn Haas-bolide in de bandenmuur, de safetycar moest uitrukken. Die kans lieten Hamilton en Bottas niet liggen om harde banden te halen in de pitstraat, Verstappen bleef buiten. Die gok van Red Bull bleek snel een gouden zet toen de stewards plots met de rode vlag zwaaiden. De sessie werd stopgezet, omdat er te veel werk was om de bandenmuur te herstellen. Verstappen kreeg zo de eerste plaats mét een set verse banden cadeau.

Dubbele herstart, dubbel drama

Lang zou het plezier niet duren voor Verstappen: bij de herstart schoot Hamilton beter uit de startblokken. In een wanhopige verdedigingspoging vloog de Nederlander over de kerbs in de eerste bocht en dwong zijn titelrivaal uit te wijken. Ocon profiteerde mee door voorbij Hamilton te gaan. Door een crash van Perez, Mazepin en Russell in de achterhoede werd de race meteen weer stilgelegd en kreeg de wedstrijdjury tijd om het incident tussen Verstappen en Hamilton onder de loep te nemen. Wedstrijdjury Michael Masi bood Red Bull een deal aan: Verstappen moest Ocon en Hamilton weer voor zich dulden bij de tweede herstart. Het team hapte toe, maar had een verrassing achter de hand. Het stuurde Verstappen met snellere medium banden weer het circuit op. Het leverde een kanonstart op voor de Nederlander. Terwijl Hamilton Esteban Ocon in de gaten hield, wurmde Verstappen zich door het kleinste gaatje in de eerste bocht om alweer de leiding over te nemen.

Hamilton knalt op Verstappen

Ondanks twee tussenkomsten van de virtual safety car - na een crash van Tsunoda en een botsing tussen Raikkonen en Vettel - versleten de banden van Verstappen zienderogen. Na 30 ronden hijgde Hamilton in de nek van de Nederlander. In ronde 37 waagde de Brit zijn kans, maar Verstappen weigerde zijn rivaal vrije doorgang te geven. In zijn verdedigingsmanoeuvre schoof hij alweer van de baan, maar behield hij wel zijn leidersplaats. Dat zag de jury niet door de vingers: Verstappen kreeg de opdracht om Hamilton voorbij te laten, maar die boodschap kwam bij Hamilton niet door. De Brit werd dan ook verrast door het vertragen van de Red Bull en knalde pardoes op de achterkant van zijn tegenstander.

Helemaal gelijk (met klein voordeel voor Verstappen)

Na de botsing kwam de wedstrijdjury toch nog op de proppen met een straf voor Verstappen voor zijn verdedigingsmanoeuvre: 5 seconden straftijd voor "leaving the track and gaining an advantage". Zo kon Hamilton dan toch naar zijn derde overwinning op rij stormen. Met versleten banden kon Verstappen wel zijn 2e plek verdedigen tegen Ocon, maar een extra pitstop om nog een gooi te doen naar de snelste wedstrijdronde zat er niet in. Met allebei 369,5 punten krijgt de GP in Abu Dhabi een droomfinale tussen Verstappen en Hamilton. Toch is de Nederlander in het voordeel met één overwinning meer dan de Brit. Als beide kemphanen niet finishen op het Yas Marina Circuit, is Verstappen dus wereldkampioen. Complotdenkers hebben al een bepaald scenario in hun hoofd...