Beerschot: "Er is één schuldige, maar zo'n type kan je moeilijk uit je stadion bannen"

Bij Beerschot likken ze hun wonden. Een "supporter" van de thuisaanhang kon zich in de derby tegen Antwerp niet meer inhouden en bestookte het vak met de bezoekers met een vuurpijl. Ook daarna waren er opstootjes bij de vleet in de tribunes.

"Dit gaat voor mij ver boven het onaanvaardbare", reageert ondervoorzitter Walter Damen the day after. "Dit maakt het voetbal kapot en het brengt de club enorm veel imagoschade toe."

"Als club zijn wij hier ook objectief aansprakelijk voor, maar daar zou ik toch wel eens naar willen kijken of dat nog altijd moet gelden. Het is duidelijk dat dit een individuele actie is. Er is één schuldige: die man."

Hoe kan zo'n individu een match dan op deze manier gijzelen? "Zo'n type kan je moeilijk uit je stadion bannen. Je geeft hem een stadionverbod en de volgende keer staat er iemand anders."

"Het vraagstuk gaat voor mij ook verder dan de vraag: hoe kan dit? Ik vraag me ook af waarom zoiets in een derby moet en of dit dan verbonden moet worden aan het feit dat voetbal een volkssport is. Soms is dat voor mensen hun enige uitlaatklep in de week. Waarom juichen er ook fans als zo'n vuurpijl gegooid wordt?"

Had de club dit dan niet kunnen vermijden? Damen: "We hebben vooraf lang gepraat over hoge hekken. Ik verwijt niemand iets, zeker niet de stewards. Die ene man heeft het verbrod. Het is een dwaas."