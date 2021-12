"Zelfs vanaf de pole had Verstappen wellicht de race niet gewonnen"

Heeft Max Verstappen de race al verloren in de kwalificaties?

"Dat denk ik niet", antwoordt Sam Dejonghe. "Ook vanaf de poleposition had Verstappen wellicht zijn meerdere moeten erkennen in Lewis Hamilton."

Wie gaat er in de fout in het duel?

Na een foutief verdedigingsmanoeuvre moest Max Verstappen zijn leiderspositie afgeven aan Lewis Hamilton. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Hamilton was verrast dat Verstappen vertraagde en knalde op hem in.

Sam Dejonghe: "Verstappen speelt het in principe netjes door uit te wijken en af te remmen. Hamilton zei achteraf dat hij de boodschap over de radio niet gekregen of gehoord had. Met de botsing als gevolg."

"Of vond Hamilton het niet de geschikte plaats om Verstappen in te halen? Want op die plaats dreigde Verstappen hem dankzij het DRS-systeem snel weer remonteren. En dat wist Hamilton waarschijnlijk."