Rusland mag de Daviscup in de prijzenkast zetten na winst tegen Kroatië

Andrej Roeblev (ATP-5) effende in de finale het pad voor Rusland in de eerste confrontatie van het enkelspel tegen de veel lager gerangschikte Borna Goja (ATP-279) met 6-4 en 7-6 (7/5), na twee spannende sets.



Daniil Medvedev (ATP-2) kon aansluitend de klus klaren in het tweede enkelduel tegen Marin Cilic (ATP-30) en deed dat ook. Een felbevochten eerste set ging met 7-6 (9/7) naar Medvedev. De veer was nadien gebroken bij de Kroatische veteraan, wat resulteerde in 6-2 in de tweede set.



Het is voor Rusland de 3e eindzege in de Daviscup, na eerdere triomfen in 2002 en 2006. Kroatië blijft hangen op twee eindoverwinningen (2005 en 2018).