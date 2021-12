RB Leipzig ontslaat trainer Jesse Marsch voor cruciaal CL-duel tegen City

De 2-1-nederlaag op het veld van Union Berlin afgelopen vrijdag was de druppel die de emmer deed overlopen. Jesse Marsch zat zelf niet op de bank door een positieve coronatest. Een afscheid in mineur.

Marsch mag na enkele maanden in dienst bij RB Leipzig alweer zijn koffers pakken. De 48-jarige T1 laat de club achter op een teleurstellende 11e plek in de Bundeslige, met 18 punten uit 14 competitieduels.

Ook in de Champions League verliep niet alles volgens plan. Het bestuur van de Duitse topclub hoopte stiekem op een overwintering in het kampioenenbal, maar op één speeldag van het einde is Leipzig nog niet zeker van een ticket voor de Europa League.

Dinsdag ontvangt Leipzig Manchester City in de laatste wedstrijd van de groepsfase. Bij winst plaatst het zich sowieso voor de Europa League, bij verlies wordt het bang afwachten of Club Brugge stunt tegen PSG.