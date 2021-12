Neuville en copiloot maken val van 30m na zware crash tijdens tests

In het Franse departement Tarn - in het Zuiden van Frankrijk - was Thierry Neuville samen met zijn Belgische copiloot Martijn Wydaeghe zijn nieuwe hybridewagen aan het testen in winterse omstandigheden. Daarbij ging het stevig mis.

De auto van de twee zou volgens verschillende berichten 30 meter naar beneden gevallen zijn in een ravijn. Op beelden is ook een reddingshelikopter te zien.

Zeker is dat de twee het ondertussen al bij al goed stellen. Het Hyundai-team van Neuville en Wydaeghe liet officieel weten "dat ze allebei veilig zijn en naar het ziekenhuis zijn gebracht om Martijns schouderblessure te behandelen."

Zaterdagavond kwam er een update. Neuville en Wydaeghe hebben allebei het ziekenhuis van Montpellier mogen verlaten. De fysieke schade lijkt dus mee te vallen.



De vraag blijft wel of alle schade geheeld is tegen het begin van het nieuwe rallyseizoen, dat op 20 januari start in Monte Carlo.