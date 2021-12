Matchfixing voor gevorderden (of dummies): promotie na 2 cadeautjes in de extra tijd

Union Magdalena en Fortaleza waren de twee clubs die aanspraak maakten op een ticket voor promotie naar de hoogste klasse van het Colombiaanse voetbal. Omdat Fortaleza op de slotspeeldag verrassend verloor, kon Magdalena toch nog over zijn rivaal springen.

Daarvoor moest Magdalena wel winnen op het veld van Llaneros, terwijl het in de 94e minuut nog 1-0 stond. Maar plots veranderden de verdedigers van Llaneros in zuilen van zout en mocht Magdalena in 2 minuten tijd nog 2 keer scoren.

De beelden lieten weinig aan de verbeelding over en de fans van Llaneros keerden zich na de match fel tegen hun eigen ploeg. "Verkocht!", riepen ze vanuit de tribunes.

Voor wie het Colombiaanse voetbal volgt, zal het geen verrassing zijn dat er hier en daar eens een match wordt omgekocht. Maar dat het zo flagrant gebeurt, zal velen toch verbazen.

De zaak, die ongetwijfeld niet zonder gevolg zal blijven, richt ook de schijnwerpers op de controversiële eigenaar van Union Magdalena. Eudardo Davila verdiende zijn fortuin zogezegd in de bananenteelt, maar werd in 1993 wel tot 10 jaar veroordeeld voor drugshandel.

De rechter die hem daarvoor veroordeelde, werd in april van dit jaar vermoord en meteen wees iedereen naar Davila als hoofdverdachte. Een goeie gok, want in 2007 werd hij al eens veroordeeld omdat hij huurmoordenaars zijn vrouw had laten opruimen. Met zo'n strafblad draai je je hand er natuurlijk niet voor om om eens een match te ritselen.