Koen Naert kan in winderig Valencia geen PR op de marathon lopen

Zijn ambitie was om zijn persoonlijke record op de marathon te verbeteren, maar in een winderig Valencia zaten toptijden er niet in.

Na een erg sterk 2021, waarin Koen Naert een persoonlijk record op de halve marathon liep, zijn beste tijd op de tien kilometer evenaarde en 10e werd op de olympische marathon in Tokio, hoopte Naert zijn jaar in Valancia in schoonheid af te sluiten.

Kenia boven in Valencia

Voorin maakten de Afrikanen onder elkaar uit wie de zege pakte. Lawrence Cherono (Kenia), Chalu Deso (Ethiopië) en Philemon Kacheran (Kenia) vochten tot de laatste kilometer een verbeten strijd uit.

Het was Cherono- een absolute topper in de marathon, die op de Olympische Spelen vierde werd na Bashir Abdi - die uiteindelijk het beste eindschot had. Vorig jaar moest hij nog tevreden zijn met de tweede plaats, maar in 2021 was hij in 2u 5 minuten en 12 seconden de beste van allemaal. Vorig jaar had hij in betere omstandigheden nog zijn persoonlijke record gelopen in Valencia (2u3'04").

Bij de vrouwen zorgde Nancy Jelagat voor een verrassing. De Keniaanse won in een persoonlijk record dat ze met bijna 19 minuten verbeterde. Haar tijd: 2u19'31". Etagegne Woldu werd tweede. De derde plaats was voor Beyenu Degefa.