Curry en co bijten verrassend in het zand, Bulls en Bucks winnen topaffiches

Steph Curry nam zijn team op sleeptouw, dat mondjesmaat aan de achterstand begon te knabbelen. Curry? Die was goed voor 27 punten in de wedstrijd, maar achter de driepuntlijn sputterde de machine.

Verschroeiend. Dat was het tempo dat de San Antonio Spurs op het parket toverden in het eerste quarter. De Warriors waren nog niet goed wakker en keken na 12 minuten tegen een achterstand van 15 punten aan in eigen huis.

Curry pakte wel uit met een buzzerbeater:

Bulls kloppen Nets in topper Eastern Conference

In het oosten stond de topper tussen de Chicago Bulls en de Broolyn Nets op het programma. Het verschil tussen beide ploegen was erg klein vooraf, de ploeg uit New York wist een keer meer te winnen dan de Bulls.

De druk lag dan ook hoog bij beide ploegen, die elkaar geen duimbreed toegaven. Tot in het laatste quarter werd het een nagelbijter, tot Lonzo Ball het beslissende verschil maakte in de slotseconden: 111-107.

Vannacht was er nog een mooie affiche in het oosten: Miami Heat tegen de Milwaukee Bucks. De Bucks konden niet rekenen op Giannis Antetokoounmpo, maar hadden "The Greek Freak" niet nodig om de Heat even te blussen. Al bij al een makkelijke thuiszege: 102-124.