Boze Verstappen: "Er is veel gebeurd waar ik niet mee akkoord ga"

Hamilton: "Ik begreep niet waarom Verstappen plots remde"

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff had nog een woordje klaar. "We hadden vandaag meerdere keren uit de race kunnen liggen met een gebroken voorvleugel. Ik wil de vuile was niet buitenhangen, want het was spectaculair, maar dit was geen propere wedstrijd."

Het incident met Verstappen verraste Hamilton, zo sprak hij. "Ik begreep niet waarom hij plots stevig remde, waardoor ik hem aanreed. Niemand had me verteld dat hij me zou voorlaten." Hamilton noemde meteen na de fase in de teamradio zijn tegenstander "een gek".

Een hoop incidenten en een duel op het scherpst van de snee tussen WK-concurrenten Verstappen en Hamilton. De eerste GP van Saoedi-Arabië stelde niet teleur. "Het was moeilijk, maar als team hielden we goed stand", reageerde een tevreden winnaar Lewis Hamilton na de race.

Misnoegde Verstappen: "Dit was geen Formule 1 meer"

Voor Max Verstappen was zijn GP een rollercoaster van emoties. De eerste gele vlag leverde hem aanvankelijk een voordeel op bij de herstart, maar zijn onstuimigheid kostte hem op het einde wellicht de zege.

"Het was een incidentrijke race", trapte hij een open deur in. "Er is veel gebeurd tijdens de wedstrijd waar ik eigenlijk niet mee akkoord ga, maar het is wat het is."

“Wat vandaag is gebeurd is ongelooflijk”, ging hij verder. “Ik wil gewoon racen. Deze sport draait tegenwoordig meer om tijdstraffen dan om racen, dat is voor mij geen Formule 1 meer. Maar ik ben blij dat de fans ervan genoten hebben.”



Hét moment van de wedstrijd viel op tien ronden van het einde, toen Hamilton een remmende Verstappen niet meer kon ontwijken. Een zoveelste aanvaring tussen de twee kemphanen.

"Ik vertraagde omdat ik hem wou laten passeren", vertelde Verstappen over die fase. "Ik reed rechts maar hij wou me niet voorbijsteken, toen raakten we elkaar aan. Ik begrijp echt niet wat er daar gebeurde", besloot hij.