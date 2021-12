Adrian Fernémont verlengt Belgische titel rally, Rossel wint slotmanche in Spa

De Fransman Yohan Rossel nam zaterdagmiddag de leiding in de Rally van Spa en de wereldkampioen WRC3 bouwde die daarna gestaag uit in zijn Citroën).



Adrian Fernémont wist dat hij na Rossel aan een tweede plaats genoeg had om de Belgische rallytitel in de wacht te slepen (waarvoor Rossel niet in aanmerking kwam). Grégoire Munster en Ghislain de Mevius deden hun uiterste best om Fernémont nog bij te benen, maar in die ijver maakten ze allebei een fout.



Munster snoepte uiteindelijk nog de derde plaats in Spa af voor de neus van De Mevius, waardoor hij over hem naar de tweede plaats in de eindstand van het BK springt. Een succes voor de familie Munster, want zijn broer Charles werd, ondanks een opgave, Belgisch kampioen bij de junioren.