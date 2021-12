Weergaloze Luca Brecel knalt naar de finale van het UK Championship

Luca Brecel en Kyren Wilson stonden zaterdag voor de 7e keer tegenover elkaar, de vorige 6 duels werden netjes verdeeld. Wilson, de nummer 5 van de wereld, startte in de halve finales wel als favoriet. De Engelsman klopte in de kwartfinales nog publiekslieveling Ronnie O'Sullivan na een spannende match.



Op het UK Championship, na het WK samen met de Masters het belangrijkste toernooi van het jaar, maakten Brecel en Wilson er een bijzonder hoogstaande halve finale van, waarin onze landgenoot volgens de BBC-commentatoren "goddelijk" snooker speelde.



Een indrukwekkende Brecel zette al meteen de toon met een break van 130 in het openingsframe en een 125-break in frame 3. Tussendoor sprak ook Wilson een woordje mee door een break van 121 weg te putten.



De Engelsman knokte zich na 5 frames naar een 3-2-voorsprong, maar Brecel speelde een van de beste wedstrijden in zijn carrière. Met een nieuwe centurybreak en breaks van 97 en 80 zette hij Wilson met de rug tegen de muur. Bij 5-3 had Brecel nog één frame nodig voor een plek in de finale.



De Belg gunde Wilson nog één frame en maakte het dan af in stijl, met zijn 4e century van de wedstrijd. Brecel is de eerste speler van het Europese vasteland die zich plaatst voor de finale van het WK, de Masters of het UK Championship. Die toernooien vormen samen de zogenoemde "Triple Crown".