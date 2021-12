Populaire zanger Jan Smit wordt commercieel directeur bij FC Volendam

Jan Smit werd in 1985 geboren in Volendam, ten noordoosten van Amsterdam. Hij is een fervent supporter van de club, die in de tweede klasse het dit seizoen erg goed doet.

Onder leiding van voormalig topspeler Wim Jonk staat Volendam voorlopig eerste in de Keuken Kampioen Divisie. Het telt na 18 speeldagen 39 punten, vier meer dan eerste achtervolger Excelsior, dat een wedstrijd minder speelde.



Voor Smit gaat het over een uitbreiding van zijn functie. Hij is momenteel vicevoorzitter en bestuurslid met als portefeuille Cultuur en Media, maar vanaf volgend jaar wordt hij dus algemeen commercieel directeur.