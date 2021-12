NBA eist derde coronaprik voor spelers en ondersteunend personeel

Personeel dat niet aan de eis voldoet, mag geen contact meer hebben met de spelers, meldt de sportwebsite The Athletic.

De eis van de NBA is opvallend, omdat tot nu toe alleen het personeel verplicht gevaccineerd moest zijn. De spelers hadden nog altijd de vrije keuze om zich te laten vaccineren.

Toch is zo'n 97 procent van de NBA-spelers gevaccineerd. Lokale autoriteiten eisen soms wel vaccinatie om te mogen spelen, zoals in New York. Kyrie Irving, de vedette van de Brooklyn Nets, weigert en speelde daarom nog geen minuut.