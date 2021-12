Luca Brecel: "Ik heb me nooit beter gevoeld aan de snookertafel"

Luca Brecel domineerde zijn halve finale tegen Kyren Wilson, die met 6-4 de boot inging. Onze landgenoot imponeerde en liet de toeschouwers in York kraaien van plezier met fantastisch snooker en 4 knappe century's.



Met zijn finaleplaats op het UK Championship lijkt Brecel op zijn 26e eindelijk de hoge verwachtingen in te lossen nadat hij in 2012 op zijn 17e de jongste speler ooit werd op het WK.



Sindsdien was de carrière van Brecel er eentje van hoogtes en laagtes, met als uitschieter zijn overwinning op het China Championship in 2017. De finaleplaats in York is zonder meer een nieuw hoogtepunt, vooral ook door de manier waarop.



"Ik voelde me geweldig. Ik heb dit toernooi niet constant mijn beste snooker gespeeld, maar wel veel gewonnen. Deze wedstrijd was echt ongelooflijk", sprak Brecel na zijn zege tegen Wilson.