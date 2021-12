Klopp lyrisch over Origi: "Ze gaan boeken schrijven over deze legende"

Divock Origi moet al bijna zijn hele carrière bij Liverpool tweede viool spelen, maar dat belette hem niet om een karrenvracht belangrijke goals te scoren. In de derby tegen Everton of in de halve finale en finale van de Champions League om er maar een paar te noemen.

Ook zijn doelpunt in de 95e minuut tegen Wolverhampton zou in de eindafrekening wel eens van goudwaarde kunnen zijn. "Ik ben zo, zó gelukkig voor hem", zei coach Jürgen Klopp achteraf.

"Hij is zo'n geweldige speler en bovendien een schitterende gast. Hij is een legende hier. Wat een geweldig verhaal. Ooit zullen er mensen boeken over hem schrijven."

"Om verschillende redenen heeft hij niet zo vaak gespeeld, maar ik hoop dat hij ooit een trainer vindt die hem vaker gebruikt dan ik. Ik heb het geluk dat hij zo'n positieve jongen is, die van de club houdt en er alles aan doet om zijn steentje bij te dragen."