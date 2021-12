Clippers kloppen Lakers in derby, GSW maakt einde aan zegereeks Phoenix

Zonder de geblesseerde Devin Booker kwamen de Suns, met 23 punten voor DeAndre Ayton, tekort. Voor Phoenix eindigt zo een reeks van 18 overwinningen op een rij. Ze moeten meteen ook Golden State voorlaten in de Western Conference. Ze hebben allebei 19 zeges, maar Phoenix verloor één keer meer.

In Phoenix liep Golden State drie dagen geleden nog tegen een nederlaag aan, dus zon het op wraak. Het team uit San Francisco kon nu wel rekenen op sterspeler Stephen Curry, na een offday eerder deze week. Hij nam 23 punten voor zijn rekening, 6 van zijn 11 driepunterpogingen lukten.

Clippers kloppen Lakers in derby

Nog in het Westen stond de derby in Los Angeles op het programma. De Lakers konden na een korte afwezigheid weer rekenen op viervoudig MVP LeBron James, maar zijn 23 punten volstonden niet.

De Clippers waren de hele partij baas, maar moesten toch geconcentreerd blijven tot het einde: 115-119. Bij afwezigheid van Nicolas Batum, nog steeds in isolatie na een coronabesmetting, blonken Marcus Morris (21 ptn) en Luke Kennard (19 ptn) uit. Paul George kwam ook nog tot 19 punten, 8 assists en 8 rebounds.

De Lakers zien hun stadsgenoot over zich wippen naar de zesde plaats in het Westen. Nummer 3 Utah Jazz behaalde zijn derde zege op rij, thuis tegen Boston (137-130). De Celtics kwamen in de laatste minuut nog op drie punten, maar Donovan Mitchell (34 punten) zorgde voor de beslissing.