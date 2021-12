"Brecel had meer kans tegen O'Sullivan dan tegen Wilson in halve finale"

Luca Brecel staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van het prestigieuze UK Championship, maar met Kyren Wilson botst hij op een stevige uitdaging. "Als hij zijn halve finale kan overleven, heeft hij meer dan 50 procent kans om de eindzege te pakken", zegt snookercommentator Rudy Bauwens.

Luca Brecel viel tot nu toe niet af te stoppen op het UK Championship in York. "Hij is heel goed bezig, dat zie je ook aan zijn uitslagen", zegt Bauwens. "De naakte cijfers: 6-0, 6-1 en 6-2. 18 frames gewonnen en 3 verloren, dat is wel duidelijk." "Het is zelfs historisch, want hij is de eerste speler van op het Europese vasteland die een halve finale bereikt in een zogenaamd Triple Crown-evenement (Masters, WK en UK Championship). Dat op zich is al een prestatie." "Ik ben ook niet verrast dat Brecel de halve finale heeft gehaald, want er staat dit seizoen een nieuwe Brecel aan de snookertafel. Hij is rijper geworden en speelt minder naïef. Elke match is money time en daar speelt hij ook naar."

"Liever O'Sullivan dan Wilson"

In de halve finale neemt Brecel het op tegen Kyren Wilson, de nummer 5 van de wereld en in 2020 nog verliezend WK-finalist. "Voor zijn kwartfinale schatte ik de kansen voor Brecel op een finale nog goed in", zegt Bauwens. "Maar tegen Anthony McGill was Brecel een beetje minder, vooral op het einde zaten er toch wat foutjes in zijn spel. Hij had wat problemen om het helemaal af te maken." "Ik had hem in de halve finales ook liever tegen Ronnie O'Sullivan zien spelen dan tegen Kyren Wilson. Dan had hij meer kans. Op basis van de vorige wedstrijden denk ik dat Wilson Brecel een beetje zal kraken."

Wilson is niet de meest getalenteerde speler - qua zuiver talent schat ik Brecel hoger in - maar hij is een enorm harde werker. Rudy Bauwens

"Wilson is een beetje een kloon van Mark Selby. Hij is niet de meest getalenteerde speler - qua zuiver talent schat ik Brecel hoger in - maar hij is een enorm harde werker. Als je hem vraagt om een bal duizend keer te spelen tot hij perfect is, zal hij dat doen."

"Hij wordt ook heel goed begeleid door zijn broer: elk shot wordt geanalyseerd, alle foutjes moeten uit een wedstrijd. Het niveau in de kwartfinale tegen O'Sullivan lag toch een stuk hoger dan in de partij tussen Brecel en McGill."

"Het scorend vermogen van Wilson is ontzettend goed. Het wordt dus een heel moeilijke wedstrijd voor Brecel, maar de druk ligt nu wel bij Wilson. Hij is nu de topfavoriet voor de titel."

"Als Brecel zijn halve finale kan overleven, dan komt hij in de finale uit tegen Barry Hawkins of Zhao Xintong. Dan heeft hij meer dan 50 procent kans op de eindzege."

Kyren Wilson.

Halve finale om 14u