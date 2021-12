Biatlete Lotte Lie wordt 19e, estafetteploeg flirt met top 10 maar finisht 16e

Lotte Lie vertrok na de sprint van donderdag als 30e , met een achterstand van 1'18" op de Oostenrijkse Lisa Theresa Hauser, de winnares van de sprint. Onze landgenote toonde zich erg precies in de schietproeven. Pas bij de 4e en laatste oefening miste ze een eerste keer.



Lie, die in het Noorse Lillehammer woont, werkt haar tweede wereldbekerseizoen af. In de eerste drie manches in Östersund viel ze ook al in de punten. Ze werd vorige week 15e op de 15 km en 22e in eerste sprint (7,5 km). Donderdag eindigde ze als 30e in de tweede sprint (7,5 km).



In de tussenstand van de wereldbeker blijft Hauser, die 4e werd zaterdag, op kop met 177 punten, voor Roeiseland (168 punten) en de Wit-Russische Dzinara Alimbekava (150 punten), zaterdag 10e in de achtervolging. Lie schuift op van de 20e naar de 16e plaats met 78 punten.