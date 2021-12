Vlaamse Sportfederatie vraagt opschorting competities in verlengde kerstvakantie

Het Overlegcomité legde vandaag geen nieuwe maatregelen op voor de sportsector. Binnen en buiten sporten mag. De premier benadrukte zelfs dat sporten goed is voor het maatschappelijk welzijn.



De VSF juicht dat toe in een persbericht: "Sport is de maïzena van de maatschappij. We zijn blij dat politici erkennen dat sport de fysieke en mentale gezondheid van de Belg ten goede komt. Door te blijven sporten én rekening te houden met de geldende maatregelen, kunnen we sterk uit deze pandemie komen."



De ministers beslisten wel om de kerstvakantie een week sneller te laten ingaan in de basisscholen om de vele coronabesmettingen tegen te gaan. Niet vrijdag 24, maar vrijdag 17 is dus het begin van de kerstvakantie voor die scholen.



De VSF speelt daar op in: "We roepen federaties en sportclubs op om tijdens de verlengde kerstvakantie competities op te schorten. Een langere winterstop zal helpen om het aantal besmettingen sneller terug te dringen."



"We raden wel aan om de trainingen binnen de eigen club door te laten gaan, zodat iedereen in de sport een uitlaatklep vindt tijdens de donkere decembermaand."



België hoopt binnnenkort te kunnen beginnnen met de vaccinatie van -12-jarigen. De VSF is voor: "De sportsector is vragende partij voor versnelde vaccinaties van de jongeren tussen 5 en 12 jaar. Zo kunnen ook zij nog veiliger sporten, binnen en buiten."