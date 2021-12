Verlost van corona: Kevin De Bruyne zit opnieuw bij de selectie van City

De afgelopen weken was er één constante bij Manchester City geen De Bruyne tegen Everton, West Ham United en Aston Villa. Ook voor de Champions Leaguetopper tegen PSG raakte de Belg niet tijdig fit na zijn coronabesmetting.

Kevin De Bruyne liep corona op tijdens de interlandbreak met de Rode Duivels. Ook Koen Casteels en Thorgan Hazard testten kort na de interlandverplichtingen positief op het virus.

Eerder deze week sloot onze landgenoot aan op training bij City. Pep Guardiola en zijn medische staf oordelen dat hij fit genoeg is om mee te reizen naar Watford.

Bij zijn terugkeer zal De Bruyne hoogstwaarschijnlijk plaatsnemen op de bank, want ook Ilkay Gündogan, John Stones en Kyle Walker zitten opnieuw in de wedstrijdselectie. Enkel Ferran Torres is nog niet speelklaar.