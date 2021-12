Skiën of snowboarden, desnoods in eigen land? Met deze tips van Sneeuwsport Vlaanderen ga je sneller

Het succes van wintersportvakanties

“Ben je eerder op zoek naar een kick? Dat kan, maar de adrenaline temper je zelf: je kan zo hard gaan als je zelf wil. Pak je het liever wat rustiger aan dan is dat ook oké, want wintersporttoerisme is geen wedstrijd. Voor wie de drive en het talent heeft om zich aan wedstrijden te wagen, staat er in Vlaanderen een sportfederatie en tientallen clubs klaar om dat talent verder te ontwikkelen.”

“Een skivakantie is meer dan een sportieve trip”, zegt Christophe Coppens, algemeen coördinator bij Sneeuwsport Vlaanderen. “De klemtoon ligt op beleving. Samen met je familie of met vrienden eropuit, genieten van de natuur en van elkaars gezelschap. Ondertussen leef je je uit op je latten of je snowboard, zonder dat het competitief hoeft te worden.”

Hoe (oud) begin ik er best aan?

Veilig en fit de piste op

Skigebied gesloten? Alternatieven in eigen land

Steekt het coronavirus alsnog een stokje voor je skitrip? Niet getreurd, je kan je als skiër of snowboarder ook in Vlaanderen uitstekend vermaken. Christophe Coppens somt op: “Skiën of snowboarden op echte sneeuw kan in Vlaanderen enkel op de indoorskipistes. Er zijn er vandaag nog twee: Aspen in Wilrijk en Snow Valley in Peer. Daarnaast kan je ook terecht in Ice Mountain Adventure Park, vlak over de taalgrens in Komen-Waasten.



Je kan ook naar een rolbaan trekken, een soort terugkerende transportband op een helling. Je skiet terwijl je op dezelfde plaats blijft staan. Het is natuurlijk niet ‘the real thing’, maar wel ideaal voor beginners die de eerste skibewegingen willen aanleren of voor wie zijn techniek wil bijschaven. Wie goed kan skiën op een rolbaan, zal het ook op echte sneeuw goed doen.”



Verkies je outdoor skiën, dan kan je bij voldoende sneeuwval natuurlijk ook terecht in de Hoge Venen of de Ardennen, waar verschillende buitenpistes te vinden zijn.