Pro League verbiedt eten en drinken in voetbaltribunes, mondmaskers in dug-out

De experten adviseerden om profcompetities zonder publiek te laten doorgaan. Binnen was dat al het geval, maar ze wilden dat ook buiten zien. Het Overlegcomité ging daar vandaag evenwel niet in mee.



Het publiek in voetbalstadions mag blijven. Maar de ministers vroegen wel een goed crowdmanagement. Te vaak waren er de voorbije week nog fans te zien die verzaakten aan de mondmaskerplicht.



De Pro League heeft daarop beslist om in de tribunes geen eten en drinken meer toe te laten. Het mondmasker mocht op de tribune immers even af als er gegeten of gedronken werd. Voortaan moet het mondmasker altijd op in de tribune.



Alle clubs van de Pro League hebben ook een open brief gestuurd naar hun fans met de oproep om het mondmasker correct te dragen. "De clubs vragen de volledige medewerking van elke voetbalfan, zodat de stadions voor iedereen kunnen openblijven op een veilige, coronawerende manier." De regel gaat meteen in en geldt dus al bij STVV-Union vanavond, de openingsmatch van de 17e speeldag in de Jupiler Pro League. (lees voort onder tweet)

"Samen met de fans voor een vol en veilig stadion"

De vereniging van profclubs is tevreden met de uitkomst van het Overlegcomité: "De Pro League is blij dat het constructief overleg van de voorbije maanden voor het vertrouwen van het beleid heeft gezorgd, zodat we de huidige, volle capaciteit kunnen aanhouden."



"We willen samen met de fans aantonen dat we dit teken van vertrouwen respecteren. In overleg met de clubs en het beleid is beslist dat er voorlopig een drank- en eetverbod geldt op de staan- en zitplaatsen."



"Eten en drinken kan alleen nog waar dat zittend, aan tafel kan, zoals de protocollen het voorschrijven."



Los van het eten en drinken zullen ook spelers en staf het goede voorbeeld geven: "Ze zullen voorlopig ook opnieuw het mondmasker dragen in de dug-out en voor en na het fluitsignaal de fans oproepen hun voorbeeld te volgen."

De open brief van de clubs aan hun fans: