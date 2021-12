Michael Carrick wordt geen T2 onder Rangnick en verlaat Man.United

Ralf Rangnick sprak vrijdag voor het eerst de pers toe als coach van Manchester United. De Duitser was naar eigen zeggen vereerd toen United kwam aankloppen. "Het is de grootste club ter wereld. Ik ben dolenthousiast om met deze groep aan de slag te gaan."

"Het wordt mijn taak om meer balans te brengen in het team. We moeten proactief voetbal brengen en team spirit aan de dag brengen." Ook over sterspeler Ronaldo had hij een woordje klaar. "Ik zag nog nooit een 36-jarige zo fit als hem. Maar het draait niet alleen rond hem, ik wil het hele team helpen ontwikkelen."